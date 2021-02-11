Княжпогостский районный суд оштрафовал на 50 тысяч ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат» за нарушения правил профилактики в период пандемии. Их выявили во время расследования случаев инфекционных заболеваний.Установлено, что при осуществлении деятельности предприятия торговли в магазине, расположенного в городе Емва Княжпогостского района, было допущено множество нарушений.Не установлено оборудование для обеззараживания воздуха. Не в полном объёме производится проведение ежедневной влажной уборки помещений и оборудования предприятия торговли (торговый зал, оборудование, подсобные помещения, туалет).Работники, контактирующие при работе с посетителями, не обеспечены запасом одноразовых перчаток (на момент проверки в наличии имелось 4 пары перчаток, при минимально необходимом пятидневном запасе).Руководитель отдела по развитию фирменной торговой сети ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат» вину признал частично.Суд признал должностное лицо виновным и назначил административный штраф в размере 50 000 рублейПостановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)