В Коми зарегистрировано еще три летальных случая от COVID-19

Обнародованы свежие данные по коронавирусу в республике Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб озвучил новую статистику по заболевшим и выздоровевшим в Коми. Так, за последние сутки коронавирус подтвердили вновь у 130 человек.

Общее число зараженных за всё время пандемии достигло 37 842 человек. При этом полностью выздоровел 36 517 пациентов. За сутки этот показатель увеличился на 120 человек.

Количество летальных случаев также увеличилось. За сутки скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом.

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