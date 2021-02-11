Многодетной семье из Коми, оставшейся после пожара без крыши над головой, помогут полицейские

Глава семьи Сергей рассказал, в какой помощи они нуждаются прежде всего. Фото: пресс-служба МВД Коми

Жители Коми продолжают следить за судьбой погорельцев из села Выльгорт. Многодетная семья сейчас вынуждена ютиться у соседей после крупного пожара, который произошел в их двухэтажном доме. Жилище глава семейства с женой обустраивал в течение семи лет, а сейчас внутри дома лишь завалы.

- Мы успели вынести паспорта и свидетельство о рождении одного из детей. Одежда нам не требуется, ее уже собрали жители столицы. Спасибо всем огромное! Но очень нужна помощь в разборке сгоревшего жилища и нужны строительные инструменты. Безусловно, понадобится помощь юристов, - рассказывает отец семейства Сергей.

На месте старого фундамента супруги планируют возвести новый дом. Сейчас особенно необходимы рабочие руки.

В стороне не остались и местные полицейские. Сотрудники правоохранительных органов будут помогать с разбором завалов и участвовать в уборке. Помогут семье и советами. Так, представитель Общественного совета при УМВД России по Сыктывкару Виктор Мулин, как адвокат со стажем, договорился с Сергеем об оказании юридической помощи.

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