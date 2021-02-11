В Коми назвали города и районы, где зафиксировано больше всего заражений коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находится 4 461 человек.
Фото: Архив "КП"
Сыктывкар вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом, которых обнаружили за минувшие сутки. В городе зарегистрировано 49 случаев инфицирования COVID-19.
На втором месте Ухта с 24 фактами заражения, далее следует Печора — 11 больных и Воркута — 10 инфицированных.
Отмечается, что все пациенты находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.
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