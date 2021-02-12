Названы города-лидеры по количеству зараженных COVID-19 в Коми

Всего под медицинским наблюдением находятся 4 280 человек.
Фото: Архив "КП"
Сыктывкар вновь возглавил рейтинг по количеству зараженных коронавирусом за сутки. Здесь зарегистрировано 46 случаев инфицирования.
На втором месте Ухта — 21 случай. Далее идет Усть–Вымский район — 15 больных, Ижемский район — 11 зараженных. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь
Всего в Коми выявлено ПЦР–тестированием 37 968 (+126) случаев заболевания COVID–19.
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