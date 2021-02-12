В Коми открывают досуговые и развлекательные учреждения

Но ряд ограничений продлили до марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 1 марта 2021 года. Внесены изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба.

С 12 февраля 2021 года возобновляют работу досуговые, развлекательные, зрелищные и иные подобные организации, в том числе детские игровые комнаты и развлекательные центры, за исключением ночных клубов (дискотек) – их работа приостановлена до 1 марта 2021 года.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

По 17 марта 2021 года включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своём здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции, сообщает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми останется в режиме повышенной готовности до конца 2021 года

Отмена ограничений зависит от процента привитого населения республики (подробности)