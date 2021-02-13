В Коми 123 человека выздоровели после коронавирусной инфекции

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 февраля в России 14 861 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 125 новых случаев.Всего в республике сейчас 38 093 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 729 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 36761 человек (123 пациента выздоровели за сутки).Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь