В Коми из-за коронавируса скончался еще один человек

В Коми за сутки было подтверждено 124 случая коронавируса Фото: архив "КП"

В Коми наблюдается стабильное увеличение числа заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию выявили еще у 124 человек.

На данный момент, по информации оперативного штаба, в республике было зарегистрировано 38 217 человек с новой коронавирусной инфекцией. Цифры приведены с учетом заражений за последние сутки.

Также в регионе из общего числа заболевших выписано к 14 февраля 36 873 человека, в том числе 112 – за сутки. Зафиксирована одна смерть , вместе с ними общее число погибших в республике от коронавируса достигло 730 человек.

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