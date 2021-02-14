В Сыктывкаре за сутки обнаружили 41 случай заражения COVID-19

Выявлено ПЦР–тестированием 38 217 зараженных жителей Коми Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие сутки 41 человек заразился коронавирусом. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре. Данный показатель самый высокий среди городов и районов республики.

На втором месте с 26 случаями заражения расположилась Воркута. Тройку лидеров замыкает Ухта. Здесь 24 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Всего в Коми 38 217 человек заразились коронавирусом за все время пандемии.

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