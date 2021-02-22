За сутки в Коми выздоровели от коронавируса 80 пациентов

За сутки никто от коронавируса не умер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 февраля в России 12 604 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 82 новых случая.

Всего в республике сейчас 38 952 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 742 пациента, новых случая летального исхода за сутки нет.

Выздоровели от вируса 37 734 человека (80 пациентов выздоровели за сутки).

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.

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