Более полугода жизни северян связано со снегом. В диалектных словарях коми языка существует свыше 50 слов и их вариантов для обозначения снега: он может падать и кружиться, а может лежать. Может быть мягким и мокрым (когда мы все дружно лепим снеговиков), а может быть твёрдым (когда летящей походкой можно пробежаться по насту). По-коми все эти явления называются своими собственными именами.ЛЫМОбщее для всех коми название снега.ПУЖВо всех коми языках и диалектах слово означает иней.ЮЖТак называют плотный снег, затвердевшую снежную поверхность дороги, притоптанную и наезженную, покрытую настом.КИЖАЭто мелкий сухой снег, падающий в морозы.КУКТА / ТУКТАЭто слежавшийся снег, например, на сучьях деревьев, или густой иней, как косматая изморозь.СÖЗ / CÖЗÖГЭти разговорные слова описывают мокрый зернистый снег. Сöдза туй – дорога начинает рыхлеть, не держит путника.ШОЛЬВо всех диалектах коми так принято говорить о талом зернистом снеге.ВÖЛЬД / ВÖЛЬК / ВÖЛЬГТак говорят про свежевыпавший снег – порошу. И следы на ней.СÖНIКТак в диалектах коми обозначают талый снег, смешанный с водой снег, шугу.Подготовила Екатерина Чернуха по материалам статьи Г. В. Федюнёвой «О происхождении некоторых названий снега в коми языке».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Эхо пармы в нём, шёпот равнины»: почему важно и полезно учить коми языкТоп-5 причин познакомиться поближе с языком коренного народа (подробности)