Синоптики Коми: понедельник будет последним теплым днем

Фото: Павел Сидоров

На территории Коми 15 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура ночью -22...-27, при прояснении -31...-36, днем -20...-25, местами -23...-28°С.

В Сыктывкаре 15 февраля облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -20...-22°С.

Напомним, по прогнозу синоптиком Коми ЦГМС, уже со вторника столбики термометров в ночные и утренние часы будут фиксировать в основном -30...-35С, в приполярных районах и в Заполярье — -40...-45С. Днем ожидается в среднем на 10...12С выше.

Такой температурный фон по сравнению с многолетним ниже на 10...12С. Последний раз такие сильные и продолжительные морозы в нашем регионе отмечались в 2011 году, сообщает Коми ЦГМС.

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