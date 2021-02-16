Коронавирус за сутки забрал жизни еще троих жителей Коми

Ситуация с заболеваемостью начала улучшаться Фото: Архив "КП"

В Коми рост числа зараженных коронавирусом меняется в лучшую сторону. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 120 пациентам. Это пока самый маленький показатель за последнее время.

Всего в Коми было зарегистрировано 38 458 случаев заражения коронавирусом, 37 117 из них успешно сумели побороть болезнь. За сутки было выписано 125 человек.

Увеличился и показатель смертности. Сразу три человека скончались в результате болезни за прошедшие 24 часа, 733 - за все время пандемии.

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