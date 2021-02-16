В Сыктывкаре зарегистрировали 47 случаев заражения COVID-19 за сутки

За сутки число больных в Коми увеличилось на 120 человек Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования было зафиксировано в Сыктывкаре. Здесь 47 человек получили за минувшие сутки положительный результат теста на COVID-19.

Далее идет Ухта с 16 фактами заражения, тройку лидеорв замыкает Усинск – 15 заболевших.

Всего выявлено ПЦР–тестированием 38458 (+120) случаев заболевания COVID–19. Официально подтверждено еще три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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