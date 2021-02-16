Мороз и сильный ветер наступают на Коми с севера

Фото: Александр Шадраков

На территории Коми 16 февраля будет переменная облачность. Временами небольшой снег. Ветер северный и северо-западный 3-8 м/с, на крайнем северо-востоке 7-12 м/с, местами метель; на юге переменный 1-5 м/с. Температура ночью -30...-35, днем -22...-27,в отдельных районах ночью -37...-42, днем -28...-33, на крайнем юго-западе ночью -24...-29, днем -17...-22°С.

Теплее всего 16 февраля будет в Сыктывкаре. Здесь будет облачно с прояснениями, временами - небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -28...-30, днем -19...-21°С.

Напомним, по прогнозу синоптиком Коми ЦГМС, в ближайшие дни столбики термометров в ночные и утренние часы будут фиксировать в основном -30...-35С, в приполярных районах и в Заполярье — -40...-45С. Днем ожидается в среднем на 10...12С выше.

Такой температурный фон по сравнению с многолетним ниже на 10...12С. Последний раз такие сильные и продолжительные морозы в нашем регионе отмечались в 2011 году, сообщает Коми ЦГМС.

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