Коронавирус в Коми 18 февраля 2020: от инфекции никто не умер

Выздоровевших больше, чем заразившихся Фото: Нина Юшкова

В Коми растет число заболевших коронавирусом, но уже не так стремительно, как раньше. Общее количество зафиксированных фактов болезни достигло отметки в 38 541 случай.

По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 февраля, в республике было выявлено 80 новых фактов заражения, что является своеобразным рекордом по минимальному числу заболевших за долгое время.

За последние сутки также было выписано 102 пациента, прошедших и благополучно завершивших курс лечения. За весь период пандемии коронавируса число выписанных составило 37 332 человек. За сутки не умер никто. Общее число погибших от коронавируса в Коми – 735 человек.

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