В Коми за сутки зарегистрирован рекордно низкий показатель заболеваемости коронавирусом

В Коми количество заболевших коронавирусом превысило новую отметку Фото: архив "КП"

В Коми растет число заболевших коронавирусом, но уже не так стремительно, как раньше. Общее количество зафиксированных фактов болезни достигло отметки в 38 541 случай.

По данным оперштаба, по состоянию на 17 февраля, в республике было выявлено 83 новых фактов заражения, что является своеобразным рекордом по минимальному числу заболевших за долгое время.

За последние сутки также было выписано 113 пациента, прошедших и благополучно завершивших курс лечения. За весь период пандемии коронавируса число выписанных составило 37 230 человек. Скончались за сутки два пациента. Общее число погибших от коронавируса в Коми – 735 человек.

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