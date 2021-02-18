В связи с усилением мороза и ветра местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни. Кто не пойдет на занятия 18 февраля.Сыктывкар: 1-11 классы.Воркута: 1-11 классы.Усинск: 1-4 классов.Ухта: 1-4 классы.Вуктыл: 1-8 классы.Печора: 1-11 классы, а также студенты профессиональных образовательных организаций.Инта: 1-7 классы.Сыктывдинский район: 1-11 классы.Койгородский район: 1-8 классы.Княжпогостский район: 1-11 классы.Прилузский район: 1-4 классы.В Удорском районе не пойдут на занятия в Кослане - с 1 по 11 классы, в Междуреченске - с 1 по 8 классы.Ижемский район: Сизябск - 2-4 классы, Кипиево - 1-5 классы, Щельяюр - 1 -2 классы, Бакур - 1-2 классы.Сысольский район: Визинга - 1-6 классы, Пыелдино - 1-4 классы, Межадор - 1-4 классы; Чухлэм - 1-4 классы, Первомайский - 1-6 классы, Визиндор - 1-6 классы, Куратово - 1-6 классы.Усть-Вымский район: с 1 по 8 класс (за исключением пст. Казлук, с. Усть- Вымь, пст. Мадмас, с. Кожмудор, г. Микунь – здесь актировка объявлена с 1 по 11 класс).Троицко-Печорский район: Якша - с 1 по 11, Троицко-Печорск - с 1 по 9, Нижняя Омра - с 1 по 9 классы.В Корткеросском районе останутся дома школьники с 1-11 классов (исключение - Намск, Визябож, Небдино – здесь только 1-9 классы).На территории Коми 18 февраля ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-западе - южный 5-10 м/с.Температура ночью -33...-38, при прояснении -39...-44, на северо-западе и крайнем юге -26...-31, днем в западных районах -19...-24, в восточных -23...-28, на крайнем северо-востоке -30...-35°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ какие дни дети могут не ходить в школу (подробности)