В Коми убьют всех свиней в радиусе 19 км от очага африканской чумы

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Глава Коми подписал указ о введении карантина по африканской чуме свиней на территории республики. Ограничения введены в радиусе 25 км от эпизоотического очага заболевания c 16 февраля 2021 года до ликвидации инфекции.

Напомним, очаг опасной инфекции был обнаружен в посёлке Краснозатонский под Сыктывкаром. В личном подсобном хозяйстве пало 13 животных.

Ограничения будут сняты после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне.

В указе прописано, что эпизоотическим очагом африканской чумы свиней является территория личного подсобного хозяйства Фролова Николая Васильевича, расположенная по адресу: п.г.т. Краснозатонский, м. Сосновая Поляна, ул. Радужная, д. 31, муниципальное образование городского округа «Сыктывкар».

Первую угрожаемую зону на территории предписано установить в радиусе 19 километров от очага. Вторую - в радиусе 25 километров от границ очага с учетом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей. Они включают территории городского округа «Сыктывкар», Корткеросского и Сыктывдинского районов.

На период карантина запрещено перемещение и перегруппировка животных; реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов. Полный список мер с указанием территорий, на которых они применяются, вы найдете здесь.

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