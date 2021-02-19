В Коми осужденная вышла замуж за своего возлюбленного

Фото: пресс-служба УФСИН по РК

В Коми 17 февраля появилась новая семья: в территориальном отделе ЗАГСа Усть-Вымского района села Айкино осужденная вышла замуж за своего любимого человека, который ждет ее. О радостном событии рассказали в пресс-службе ФСИН.

Новоиспеченные молодожены уже не первый год знакомы друг с другом. Но только сейчас решились узаконить свои отношения. В честь знаменательного события осужденной скорректировали распорядок дня. После утренней проверки, когда другие осужденные пошли работать, невеста вернулась в отряд, чтобы подготовиться к церемонии - надеть ослепительно-белое платье, туфли на высоком каблуке и сделать красивую прическу с праздничным макияжем – всё как в обычной жизни.

Церемония бракосочетания состоялась в территориальном отделе ЗАГСа Усть-Вымского района села Айкино. Под звуки марша Мендельсона молодожены вошли в комнату регистрации браков, скрепили свои взаимоотношения подписями, обменялись обручальными кольцами и первым супружеским поцелуем. Сотрудники ЗАГСа торжественно вручили им свидетельство о регистрации брака.

Церемония бракосочетания длилась недолго, но и молодоженам, и сотрудникам колонии, а также родственникам присутствовавшим, как со стороны жениха, так и невесты она запомниться надолго.

- Поддержка желания осужденных женщин создать семью, обрести тыл и стимул к новой жизни особенно важна для осужденных, которые уже неоднократно попадали в места лишения свободы и многие утратили социальные связи с родными. Есть положительные примеры, когда обретая мужа, семью, женщина начинала лучше работать, становилась менее конфликтной, стремилась к освобождению, - пояснила начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-31 Юлия Савочкина.

В целом же, для колонии подобные мероприятия всегда являются торжественным событием, так как зарегистрировать свои взаимоотношения решаются лишь единицы. Так, в 2018 и 2019 годах в ИК-31 были зарегистрированы по две супружеские пары.

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