В Коми от коронавируса скончались еще два пациента

Озвучены свежие данные по коронавирусу в республике Фото: Архив "КП"

В Коми вновь увеличилось количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки было зарегистрировано ещё 86 человек, зараженных коронавирусом. При этом общее количество заболевших за время пандемии достигло 38 788 .

С выздоровлением за последние сутки выписан 116 пациентов, а за всё время – 37 540 . Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 740).

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