В Коми в страшном пожаре погибли два человека

Фото: ОНДиПР г. Сыктывкара ГУ МЧС России по РК

На даче в сыктывкарском поселке Максаковка в огне погибли престарелые мужчина и женщина. Информацию о трагедии сообщили в пресс-службе МЧС.

Известно, что загорелся деревянный одноэтажный дом в СНТ «Дорожник». Огонь полностью уничтожил постройку, а также перекинулся на соседний участок.

- Пожар повредил соседний дачный дом на участке 83 на расстоянии 6 метров, на общей площади 8 кв.м., а также поврежден легковой автомобиль ВАЗ 2110, - уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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