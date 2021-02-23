За сутки в Коми умерли еще трое больных коронавирусом

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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на вторник, 23 февраля, в России 11 823 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми – 80 новых случая.

Всего в республике сейчас 39 032 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 745 пациента, трое из них – за последние сутки. Выздоровели от вируса 37 835 человек (101 пациентвыздоровели за сутки).

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