На дорогах к очагу африканской чумы в Коми установили блок-посты

Фото: правительство Коми

О новых мерах по локализации очага африканской чумы свиней сообщила пресс-служба правительства Коми. На территории установлены круглосуточные контрольно-пропускные блокпосты, на постах идёт проверка грузовых машин, колеса автотранспорта подвергаются дезинфекции.

В ближайшее время для усиления организуют дополнительные посты на въездах–выездах Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов.

Напомним, глава Коми подписал указ о введении карантина по африканской чуме свиней на территории республики. Ограничения введены в радиусе 25 км от эпизоотического очага заболевания c 16 февраля 2021 года до ликвидации инфекции.

Очаг опасной инфекции был обнаружен в посёлке Краснозатонский под Сыктывкаром. Ограничения будут сняты после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне.

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