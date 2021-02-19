За сутки в Коми от коронавируса умерли 3 человека

Всего скончались от инфекции на данный момент 738 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 февраля в Коми - 81 новый случай COVID-19.

Всего в республике сейчас 38 702 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 738 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 37 424 человека (92 пациента выздоровели за сутки).

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.

Напомним, вакцинация в Коми идет полным ходом, прививку от коронавируса уже сделали более 9 тысяч человек.

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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