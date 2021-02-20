В школах Сыктывкара объявили актированный день

Фото: архив КП

Управление образования Сыктывкара объявило 20 февраля актированным днем для учащихся 1-2 классов муниципальных образовательных организаций города в связи с погодными условиями.

В 6 часов утра в Сыктывкаре было - 30 градусов.

По прогнозу Коми ЦГМС, в столице Коми 20 февраля будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 1-3 м/с. Температура ночью -28...-30, днем -20...-22°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В какие дни дети могут не ходить в школу (подробности)