В Ижемском районе стартовала прививочная кампания от COVID-19

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

Вечером 15 февраля в Ижемскую ЦРБ была доставлена первая партия вакцины Гам-КОВИД-ВакК. И уже на следующее утро началась прививочная кампания. За три дня в муниципалитете вакцинировались 149 человек.

По предварительной записи прививки ставятся и в Мохченской амбулатории, и в Щельяюре. Центр социальной защиты населения оказывает помощь в доставке пожилых людей (65+) до мест вакцинации. Для ластинских ветеранов уже совершено три рейса до Ижемской больницы.

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

«Сегодня с утра только за первый рабочий час привили более 10 человек. Люди идут семьями и по одному, приводят пожилых родителей. И хотя мы предполагали, что в основном прививаться пока будут представители старшего поколения, но активно вакцинируются и молодежь, и люди среднего возраста. Прививка переносится хорошо, пока только у двоих поднималась температура до 38, но такая поствакцинальная реакция считается нормой», - рассказала терапевт Лидия Сметанина.

Перед прививкой пациенты заполняют анкету по здоровью, проходят осмотр у терапевта. После вакцинации в течение 30 минут находятся под наблюдением медицинских работников. Вся информация по вакцинированным вносится в "Регистр вакцинированых от COVID-19".

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

Напомним, процедура введения вакцины от коронавируса выполняется в два этапа с интервалом не менее чем 21 день. Граждане с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострением хронических заболеваний допускаются к вакцинации не ранее чем через две недели после выздоровления. Лица, переболевшие COVID-19 , в течение шести месяцев с момента выздоровления к вакцинации не допускаются. Проверить наличие антител в крови можно в Ижемской ЦРБ на платной основе.

С супругом и мамой приехала из Ласты Надежда Канева: «Мы всей семьей всегда делаем прививки от гриппа, и сейчас тоже надо себя обезопасить, исключить риск осложнений».

«Нужна прививка от ковида, или нет – каждый сам принимает решение. Но мы должны проявить гражданскую ответственность, думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Я работаю с детьми, поэтому считаю, что обязана их обезопасить, быть уверенной, что не стану переносчиком инфекции», - считает Наталья Чупрова из Гама.

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

В Центральной районной больнице продолжается формирование списков граждан, желающих вакцинироваться (привиться) от новой коронавирусной инфекции. Встать в очередь можно по телефону Call-центра 88212400961 и через интернет-портал Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

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