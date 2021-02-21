За сутки в Коми выздоровели от коронавируса 114 пациентов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 февраля в России 12 742 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 82 новых случая.

Всего в республике сейчас 38 8770 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 742 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 37 654 человека (114 пациентов выздоровели за сутки).

Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн. По подсчетам ТАСС, это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

В общей сложности на планете зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения. Примерно три четверти инфицированных уже выздоровели.

На фоне резкого спада заболеваемости смертность также пошла вниз, но не так резко. За семь дней умерли 73 тыс. заболевших - на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Летальность новой инфекции осталась на уровне 2,2%.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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