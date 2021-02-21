«Их было 38... »: в Воркуте 32 кошек выбросили из окна умирать на морозе

По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно.

Домашних питомцев спасли неравнодушные воркутинцы и сыктывкарцы. За 1000 км их привезли в Сыктывкар, накормили и предоставили приют. БНК узнала подробности необычной «спецоперации».

Под Воркутой пожилая женщина держала в квартире 38 кошек. По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно. Квартира превратилась в кошачий «концлагерь».

38 котиков.

На днях жилье пришла освобождать какая-то женщина, проблему она решила кардинальным способом: выкинула всех кошек в окно. А в Заполярье по ночам всю неделю было до -45°C. Кошки были почему-то мокрые и сразу начали замерзать насмерть. Бедолаги забивались в продухи вдоль дома в поисках тепла и замерзали там заживо.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Из 38 остались в живых 32, некоторых взяли местные жители на передержку, сообщается в посте группы «Сыктывкар Кошкин Дом - бездомные кошки» от 13 февраля.

Животные приехали в Сыктывкар.

Воркутинские волонтеры провели целую «спецоперацию» и помогли перевезти оставшихся 20 животных в Сыктывкар. Для этого мужчины из одной организации сколотили длинные деревянные ящики.

Волонтёры сколотили коробки, чтобы отправить котиков в Сыктывкар.

В них кошки проехали 1000 км на поезде, в 17:00 их встретили в Микуни и машиной доставили в Сыктывкар.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Сейчас животные в тепле, при участии добровольцев они накормлены и рассажены по клеткам, четверым нашли хозяев, пятерых взяли на передержку, остальные пока в приюте.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Желающие помочь, могут узнать, как это сделать у волонтеров «Кошкин Дом».

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