«Их было 38... »: в Воркуте 32 кошек выбросили из окна умирать на морозе

По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно.
Домашних питомцев спасли неравнодушные воркутинцы и сыктывкарцы. За 1000 км их привезли в Сыктывкар, накормили и предоставили приют. БНК узнала подробности необычной «спецоперации».
Под Воркутой пожилая женщина держала в квартире 38 кошек. По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно. Квартира превратилась в кошачий «концлагерь».
38 котиков.
На днях жилье пришла освобождать какая-то женщина, проблему она решила кардинальным способом: выкинула всех кошек в окно. А в Заполярье по ночам всю неделю было до -45°C. Кошки были почему-то мокрые и сразу начали замерзать насмерть. Бедолаги забивались в продухи вдоль дома в поисках тепла и замерзали там заживо.
Животные замерзали, но добрые люди их спасли.
Из 38 остались в живых 32, некоторых взяли местные жители на передержку, сообщается в посте группы «Сыктывкар Кошкин Дом - бездомные кошки» от 13 февраля.
Животные приехали в Сыктывкар.
Воркутинские волонтеры провели целую «спецоперацию» и помогли перевезти оставшихся 20 животных в Сыктывкар. Для этого мужчины из одной организации сколотили длинные деревянные ящики.
Волонтёры сколотили коробки, чтобы отправить котиков в Сыктывкар.
В них кошки проехали 1000 км на поезде, в 17:00 их встретили в Микуни и машиной доставили в Сыктывкар.
Животные замерзали, но добрые люди их спасли.
Сейчас животные в тепле, при участии добровольцев они накормлены и рассажены по клеткам, четверым нашли хозяев, пятерых взяли на передержку, остальные пока в приюте.
Животные замерзали, но добрые люди их спасли.
Животные замерзали, но добрые люди их спасли.
Желающие помочь, могут узнать, как это сделать у волонтеров «Кошкин Дом».
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