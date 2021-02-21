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«Их было 38... »: в Воркуте 32 кошек выбросили из окна умирать на морозе

Домашних питомцев спасли неравнодушные жители заполярного города и сыктывкарцы
Источник:kp.ru
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По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно.

По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно.

Домашних питомцев спасли неравнодушные воркутинцы и сыктывкарцы. За 1000 км их привезли в Сыктывкар, накормили и предоставили приют. БНК узнала подробности необычной «спецоперации».

Под Воркутой пожилая женщина держала в квартире 38 кошек. По какой-то причине животные остались одни. Куда делась их хозяйка, пока не известно. Квартира превратилась в кошачий «концлагерь».

38 котиков.

38 котиков.

На днях жилье пришла освобождать какая-то женщина, проблему она решила кардинальным способом: выкинула всех кошек в окно. А в Заполярье по ночам всю неделю было до -45°C. Кошки были почему-то мокрые и сразу начали замерзать насмерть. Бедолаги забивались в продухи вдоль дома в поисках тепла и замерзали там заживо.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Из 38 остались в живых 32, некоторых взяли местные жители на передержку, сообщается в посте группы «Сыктывкар Кошкин Дом - бездомные кошки» от 13 февраля.

Животные приехали в Сыктывкар.

Животные приехали в Сыктывкар.

Воркутинские волонтеры провели целую «спецоперацию» и помогли перевезти оставшихся 20 животных в Сыктывкар. Для этого мужчины из одной организации сколотили длинные деревянные ящики.

Волонтёры сколотили коробки, чтобы отправить котиков в Сыктывкар.

Волонтёры сколотили коробки, чтобы отправить котиков в Сыктывкар.

В них кошки проехали 1000 км на поезде, в 17:00 их встретили в Микуни и машиной доставили в Сыктывкар.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Сейчас животные в тепле, при участии добровольцев они накормлены и рассажены по клеткам, четверым нашли хозяев, пятерых взяли на передержку, остальные пока в приюте.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Животные замерзали, но добрые люди их спасли.

Желающие помочь, могут узнать, как это сделать у волонтеров «Кошкин Дом».

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