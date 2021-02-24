Семья из Коми после выигрыша в лотерею переедет в другой регион

Семья из Республики Коми на выигрыш в лотерею переедет жить в Вологду. Переезд стал возможным для семьи Шамрило благодаря участии в лотерее.Надежда Шамрило участвует в лотереях вместе с мужем. Мужчина верил в победу и говорил, что у них есть сундук с деньгами, но пока что не подобрали к нему ключ. Эти слова вселяли супругам надежду на выигрыш. И в 1369-м тираже «Русского лото» мечта пары исполнилась. Жители Республики Коми стали обладателями одного миллиона рублей.— Мы не смотрели прямой эфир по телевизору. Пока общались с семьей сына по скайпу, попросили проверить билеты. Первая о выигрыше узнала невестка. У нее вмиг порозовели щеки. Несколько секунд она молчала в камеру, а потом как закричит от радости! Мы с мужем подумали, что невестка шутит. Позже осознали, какое счастье с нами случилось, — вспоминает женщина.Супруги планируют переехать в Вологду, поближе к сыну. Призовые деньги потратят на покупку квартиры в новом городе.До пенсии Надежда Леонидовна работала поваром. И сейчас продолжает баловать родных фирменными блюдами, также готовит кондитерскую выпечку на заказ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мне часто в жизни везет»: жительница Коми выиграла в лотерею загородный домСчастливый билет девушка купила онлайн (подробности)