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Семья из Коми после выигрыша в лотерею переедет в другой регион

Жители республики стали обладателями миллиона рублей
Источник:kp.ru
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Призовые деньги семья потратит на покупку квартиры в новом городе.

Призовые деньги семья потратит на покупку квартиры в новом городе.

Фото: Нина Юшкова

Семья из Республики Коми на выигрыш в лотерею переедет жить в Вологду. Переезд стал возможным для семьи Шамрило благодаря участи