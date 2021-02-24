В Коми более 80 человек заразились коронавирусом за сутки

За сутки в республике зафиксировано два летальных исхода Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в мире эпидемиологическая обстановка, по данным ВОЗ, идет в сторону улучшения. В Коми число выявленных фактов инфицирования также снижается. Так, в республике обнаружено 82 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 39 114 случаев заражения.

За последние сутки выздоровели 99 пациентов, а скончались - двое. Всего от COVID-19 вылечились 37 934 человека.

В России зарегистрировано 4 200 902 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 751 562 человека, а скончались - 84 430.

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