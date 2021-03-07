В Коми за сутки выписали 79 пациентов, перенесших коронавирус

В Коми ситуация с коронавирусом остается стабильной Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Коми, как и во всем мире, все еще продолжает распространяться. Но при этом быстро растет число выписанных пациентов, перенесших болезнь, а среднесуточные показатели заболеваемости падают.

Согласно данным оперативного штаба на 7 марта, за сутки в республике было зарегистрировано 76 подтвержденных фактов заражения Covid-19. Таким образом, общее число больных в Коми достигло 39 990 человек.

За весь период пандемии по выздоровлению выписано 38 838 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 79. Новых смертей от болезни за сутки не зарегистрировано, с начала пандемии в общей сложности отмечено 759 случаев смерти.

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