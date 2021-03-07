В Сыктывкаре 26 человек заразились коронавирусом за сутки

Выявлено ПЦР–тестированием 39 990 случаев заболевания COVID–19 Фото: Архив "КП"

В Коми идет на спад число заражений коронавирусом. Так, за минувшие сутки у 76 жителей республики был подтвержден диагноз.

Из них 26 человек заразились в Сыктывкаре, что делает этот город лидером по количеству больных. Далее идет Воркута. Здесь выявлено 12 фактов инфицирования.

- Все больные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - сообщили в региональном оперативном штабе. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 868 человек.

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