Масленица в Коми пройдет без народных гуляний, но с ярмаркой

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На заседании Республиканского оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 принято решение не проводить массовых гуляний на Масленицу. Об этом сообщил на своей странице в Instagram первый зампред правительства Коми Игорь Булатов.

«Понимаю, все соскучились по массовым гуляниям, а впереди масленичная неделя. К сожалению, в этом году придется обойтись без традиционных атрибутов - масленичный столб и сжигания чучела Масленицы. До всех муниципалитетов доведено требование – не допускать пусть даже кратковременное массовое скопление людей», - написал Игорь Булатов.

Он также сообщил, что центром праздничных мероприятий в Сыктывкаре станет Стефановская площадь, где 13 марта будет проведена торгово-выставочная ярмарка с соблюдением безопасной дистанции между объектами торговли и социальной дистанции между посетителями.

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