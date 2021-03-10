В Сыктывкаре волки разорвали хаски

Фото: Ольга Устинова

В Сыктывкаре в районе Тентюков (местечко Изкар) была найдена растерзанная собака – у животного были съедены внутренности, торчал лишь обглоданный позвонок. Зрелище не для слабонервных! По всем признакам, рассуждает наш очевидец, на несчастного пса напали волки.

– Я каждый день гуляю там со своей собакой, как и вчера, 9 марта. Когда я увидела убитого хаски персикового цвета, я опешила от ужаса… Сфотографировала несчастного, чтобы предупредить общественность, потом поспешила покинуть это место, боясь, что волки где-то рядом, – рассказала "Комсомолке" очевидец Ольга Устинова.

Фото: Ольга Устинова

Напомним, Минприроды Коми выпустило приказ об отстреле волков на 2021 год. Приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов» подписан руководителем ведомства Романом Полшведкиным.

Способы регулирования – отстрел и отлов с соблюдением правил охоты. Разрешённые орудия охоты – гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное оружие, самоловы, в том числе стандартные ногозахватывающие капканы со стальными дугами.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности, – предотвращение распространения болезней охотничьим ресурсам, нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, угроза нанесения здоровью граждан.

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