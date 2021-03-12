«Волки на помойках не питаются»: министр природы Коми рассказал о вкусовых предпочтениях хищников

Фото: mpr.rkomi.ru

На сегодняшней пресс-конференции с новым главой минприроды Коми Алексеем Кузнецовым журналистам подробно рассказали о том, что привлекает волков в населенные пункты, а также что хищники предпочитают на завтрак и ужин.

– Волку нужно около трёх килограмма мяса, за 365 дней 700 кг. Наш серый товарищ должен кушать, его еда: лось, олень, мелочь. Люди говорят, что помойки привлекают зверя. Сам я даже не представляю, что может волк кушать на помойках? Туши животных люди туда не выносят, или же волк должен банки консервные ходить облизывать? Что он там делает на помойке? – недоумевает Алексей Кузнецов.

По мнению главы ведомства, самая доступная пища для волка – привязанная к будке собака, которая подаёт сигналы серым, мол, я здесь – бегите ко мне.

– Боитесь, что собаку съедят, – держите дома, считаете её грязнулей – закройте пса за забором или за сеткой, куда волк не пролезет, – объясняет Алексей Кузнецов.

Напомним, в Коми участились случаи нападения волков на хозяйских собак, Например, в Корткеросском районе хозяева спасли пса Яджика. В Синдоре маленький терьер ценой своей жизни спас ребёнка.

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