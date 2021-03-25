«Дар века»: Сыктывкарский колледж подарит коллекцию современной коми одежды

«Как часто мы слышим, что север уныл и тосклив. В коллекции вы увидите, как красива, душевна, многогранна наша республика»

К 100-летнему юбилею Республики Коми творческий коллектив Сыктывкарского колледжа сервиса и связи подготовил настоящий подарок - сценическую коллекцию под образным названием «Дар века».

В ней использованы мотивы явлений природы и стихий родного северного края, растительный и животный мир, рукоделия и ремесла жителей коми земли.

Автор коллекции Ольга Селиванова.

В коллекции современные формы сочетаются с фольклорными элементами, преобразованными за счет стилистической гармонизации форм и силуэтов, авторской росписью тканей панорамными композициями, декоративной отделкой бисером и пайетками.

«В самом начале работы над коллекцией, при разработке эскизов я опиралась на собственный опыт в стилизации, интуитивно концентрировала усилия и внимание на чувствах, которые наиболее точно передадут мое отношение и раскроются перед зрителем. Я старалась использовать растительно-орнаментальную, пейзажно-сюжетную, образную роспись ткани акриловыми красками поверхностно декорированными аппликациями из фетра, белыми мехами, перламутром и сияющими камнями, теплыми замшевыми тканями и половичками максимально передающих эмоционально-чувственное отношение к родному Северу», - рассказала автор коллекции Ольга Селиванова.

Каждая модель, как художественное полотно создавалось с теплотой в сердце и глубокой радостью и стремлением показать нашу Республику Коми во всей красе!

Автор также отметила, что «Дар века» - это своего рода признание любви к родной Коми земле и ее людям.

"Каждая модель, как художественное полотно создавалось с теплотой в сердце и глубокой радостью и стремлением показать нашу Республику Коми во всей красе! Как часто мы слышим, что север уныл и тосклив. В коллекции вы не увидите серости и скуки. Республика красива, душевна, многогранна и это подтверждает ее цветовое звучание. Звучание всех 12 моделей замыслом разбитых на тематические пары. Каждая из пар олицетворяет тот или иной феномен, присущий нашей Коми земле и ее народу", - добавила О. Селиванова.

Рвторская роспись тканей панорамными композициями, декоративной отделкой бисером и пайетками.

Коллекция моделей – это конечный результат долгого, кропотливого труда коллектива художников, преподавателей и студентов специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи является постоянным творческим популяризатором коми культуры и коми традиций. За время существования колледжа создано более 20 творческих коллекций и сценических номеров, каждый из которых – это гимн красоте нашей родной Республике, ее бескрайним снежным и лесным просторам, красоте долгожданного солнца, теплоте и радушию коми народа.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РК.

«Песнь шамана», «Инкрустация солнца», «Птицы Севера», «Стихии северных глубин, «Северные невесты» «Богемные дивы», «Йолога» - вот только небольшой список коллекций ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», связанных с самобытной коми культурой, традициями коми народа.

Яркие, уникальные коллекции, представляемые Театром мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, уже давно стали визитной карточкой Республики Коми, поражают воображение зрителей, получают признание на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, сообщает Минобрнауки Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чага, гымга и сюра рок: особенности национального питания коми охотника

Чем питался промысловик 100, а то и 200 лет назад (подробности)