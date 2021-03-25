В Коми от коронавируса скончались 793 жителя республики

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки коронавирус был подтвержден у 70 человек. Такие данные передает федеральный оперативный штаб.

Всего в республике было выявлено 41 223 пациента с коронавирусом. Также сообщается, что в Коми из всех зараженных Covid-19 было выписано по выздоровлению 40 054 человек, в том числе за минувшие сутки – 65 пациентов.

Скончались от коронавируса за все время 793 человека, из них двое – за сутки.

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