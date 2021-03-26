В Коми от коронавируса скончались 795 человек за все время пандемии

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб предоставил новые данные по заболевшим коронавирусом в Коми. Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся стабильной.

За сутки COVID-19 подтвердился у 64 человек. Общее количество зараженных достигло 41 287 пациентов. Одновременно болеют при этом более 370 человек.

С выздоровлением за сутки было выписано 67 человек, а за всё время – 40 121. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания вирусом. За всё время пандемии в Коми зарегистрировано уже 795 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

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