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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 13:07

Воркута вновь стала лидером по количеству инфицированных COVID-19 за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в регионе
Источник:kp.ru
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Выявлено ПЦР–тестированием 41 287 случаев заболевания COVID–19

Фото: архив "КП"

Сыктывкар вновь отдал пальму первенства по количеству зараженных коронавирусом Воркуте. В городе зарегистрировано 18 случаев инфицирования за сутки. Всего в Коми за последние 24 часа было обнаружено 64 пациента с положительным результатом на covid-19.

Следом идет Сыктывкар - 16 зараженных. Тройку лидеров замыкает Ухта. Здесь за сутки зафиксировано 11 случаев инфицирования.

Всего под медицинским наблюдением находятся 1 583 человека. Активных носителей вируса в республике насчитывается почти 400 человек.

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