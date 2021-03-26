Воркута вновь стала лидером по количеству инфицированных COVID-19 за сутки

Выявлено ПЦР–тестированием 41 287 случаев заболевания COVID–19 Фото: архив "КП"

Сыктывкар вновь отдал пальму первенства по количеству зараженных коронавирусом Воркуте. В городе зарегистрировано 18 случаев инфицирования за сутки. Всего в Коми за последние 24 часа было обнаружено 64 пациента с положительным результатом на covid-19.

Следом идет Сыктывкар - 16 зараженных. Тройку лидеров замыкает Ухта. Здесь за сутки зафиксировано 11 случаев инфицирования.

Всего под медицинским наблюдением находятся 1 583 человека. Активных носителей вируса в республике насчитывается почти 400 человек.

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