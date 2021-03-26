Весна в Коми наступает: на юге республики от зимы не остается и следа

Фото: Анатолий Кораблев

В северных районах Коми синоптики еще обещают метели, порывистый ветер, мокрый снег на ближайшие 2-3 дня. Но на юге республике уже торжествует настоящая весна.

На территории Коми 26 марта будет облачно с прояснениями. Небольшие, в северных районах местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Ветер западный, северо-западный, 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке ночью и утром порывы 15-20 м/с, метель.

Температура ночью 0...-5, днем +1...+6, на крайнем северо-востоке -1...-6°С.

В Сыктывкаре 26 марта ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +4...+6°С.

В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сохранение местами небольших осадков (снег, мокрый снег), порывистый ветер до15-17 м/с, временами метель.

Температура ночью -2...-7, при прояснении до -13, днем +1...+6, на северо-востоке -2...+3. И только на крайнем северо-востоке Коми сохранится достаточно холодная погода: ночью -15...-20, днем -5...-10°С., сообщает Коми ЦГМС.

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