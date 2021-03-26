В Ижме стартовал спортивный фестиваль «Изьваса вермась мъяс»

Фото прошлых лет администрации Ижемского района.

25 марта в Ижме состоялось открытие IX-ого республиканского спортивного фестиваля «Изьваса вермасьöмъяс» («Ижемские состязания»).

Открывают фестиваль соревнования по северному многоборью. Возрождение этого вида спорта в республике началось в 90-ые годы, неудивительно, что центром его развития стал Ижемский район, известный своими оленеводческими традициями. В настоящее время шести ижемским спортсменам присвоено звание мастеров спорта по северному многоборью. С каждым годом этот вид спорта становится популярнее, привлекает все больше спортсменов из других муниципалитетов.

Постоянными участниками ижемских состязаний по северному многоборью стали команды из Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского районов, при этом ижемцы сохраняют лидирующие позиции в регионе по национальным видам спорта, напоминает пресс-служба администрации Ижемского района.

Вчера 70 спортсменов, в их числе мастера спорта Кирилл Ромах и Константин Чупров, состязались по двум дисциплинам: тройной национальный прыжок и прыжки через нарты. Завтра ребятам предстоит бег с палкой, метание топора на дальность, в субботу – метание аркана на хорей.

В субботу, 27 марта, на правом берегу р. Сэбысь возле деревни Ласта начнется "Праздник охотника". Гостей будут ждать национальные игры и забавы, знакомство с традиционной культурой ижемцев.

Программа "Праздника охотника"

«Праздник учрежден в Ласте по инициативе движения в память о первой охотоводческой артели, появившейся в муниципалитете в 30-е годы прошлого века. С тех пор ластинская артель справедливо считалась одной из самых «добычливых». Идея была поддержана администрацией района и Министерством национальной политики Республики Коми», – рассказывает активист МОД «Изьватас» Федор Терентьев.

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