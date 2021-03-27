Фото: Влад Плотницкий

Зима зацепилась за северо-восток Коми. Синоптики прогнозируют там порывистый ветер и мокрый снег на ближайшие 2 дня. Но на остальной территории республике царит весенняя погода, хотя и снега везде пока по колено.

На территории Коми 26 марта будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, на северо-востоке – порывами до 14 м/с.

Температура ночью -2...-7, при прояснении -8...-13, днем 0...+5, на северо-востоке -2...+3°С; на крайнем северо-востоке ночью -14...-19, днем -6...-11°С.

В Сыктывкаре 27 марта ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +2...+4°С, сообщает Коми ЦГМС.

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