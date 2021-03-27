Синоптики рассказали, когда в Коми придет метеорологическая весна

Фото: архив КП

В заключительные дни марта Коми попадет под влияние обширного атлантического циклона. Уже со вторника и до конца недели ожидается облачная погода, осадки в виде снега с дождем, а на юге — дождя, а также по территории усиление ветра порывами до 17 м/с.

Температура воздуха в ночные часы, за исключением крайнего севера, будет колебаться от -3С до +2С, из-за чего на дорогах будет скользко. Днем прогнозируется повышение до +5С, а при просветах в облаках — и до 8...10С.

Такой температурный фон выше обычного для этого периода в основном на 6...8С. Это значит, что в южные и центральные районы придет метеорологическая весна — среднесуточная температура воздуха перейдет к положительным значениям, сообщает Коми ЦГМС.

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