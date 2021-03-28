В Коми еще 67 человек заразились коронавирусом за сутки

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Стали известные данные об эпидемиологической ситуации в Коми. Новая информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 67 человек. За всё время пандемии COVID-19 выявили уже у 41 417 жителей республики.

С выздоровлением за сутки было выписано 59 пациентов, а за всё время – 40 240.

Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Коми. Общее количество летальных случаев достигло 799.

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