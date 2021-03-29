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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 11:31

В Коми продолжают умирать от коронавируса по два человека в сутки

Озвучены свежие данные по COVID-19 в регионе
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число зараженных

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за сутки количество зараженных вновь увеличилось на 65 человек.

Общее количество зараженных достигло 41 482 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 65 пациентов. При этом одновременно болеют 385 человек.

С выздоровлением было выписано 56 пациентов за сутки, а за всё время пандемии – 40 296. Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 801).

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