В Коми продолжают умирать от коронавируса по два человека в сутки

В Коми увеличилось число зараженных Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за сутки количество зараженных вновь увеличилось на 65 человек.

Общее количество зараженных достигло 41 482 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 65 пациентов. При этом одновременно болеют 385 человек.

С выздоровлением было выписано 56 пациентов за сутки, а за всё время пандемии – 40 296. Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 801).

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