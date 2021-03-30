В Коми третью неделю подряд от COVID-19 умирает по два человека

Темпы распространения падают с каждым днем Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, однако в России каждый день идет на спад количество регистрируемых случаев заболевания коронавирусом. Так, в Коми выявили всего 64 новых случаев коронавируса. За время в регионе зарегистрировано 41 546 фактов заражения.

За последние сутки выздоровели 62 пациента. Всего от COVID-19 вылечились 40 358 человек, а скончались - два. Последний показатель не меняется уже третью неделю.

В России зарегистрировано 4 536 820 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 4 155 996 человек, а умерли - 98 442.

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