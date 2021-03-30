В Сыктывкаре выросло число инфицированных коронавирусом за сутки

Всего под медицинским наблюдением находятся 1 552 человека Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие сутки 20 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Столица республики вновь заняла первое место по количеству инфицированных, зарегистрированных за прошедшие 24 часа.

Следом за Сыктывкаром расположилась Ухта. Здесь 14 человек получили положительные результаты теста на коронавируса.

Тройку антирейтинга замыкает Воркута с 10 подтвержденными фактами заражения.

Всего в Коми за прошедшие сутки было выявлено 64 случая заболевания covid-19.

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