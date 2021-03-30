Напужали: в нацпарке «Койгородский» медведицу Пужу из Коми пока не ждут

Первую зиму наша Пужа провела в лесах Тверской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Медвежонок-сирота, которую охотоведы год назад спасли от гибели под Сыктывкаром, может вернуться в родной край. Правда, когда и где высадится косолапый десант, точно неизвестно.

Дикарка с Севера

Широко распахнутые глаза и пугливый нрав – благодаря этим чертам маленькая медведица получила своё прозвище Пужа. Мы уже рассказывали, как в мае 2020 года медвежонок заблудился и забрёл на дачный участок в Дырносе под Сыктывкаром. Хозяйка дома обратилась за помощью в министерство природы Коми: сотрудники охотуправления отловили малышку и в конце мая отвезли в Центр спасения медвежат-сирот в Тверь.

Чтобы Пужа лучше адаптировалась в тверском центре, её объединили с младшей группой других медвежат. И хотя поначалу косолапые не нашли общего языка – дикарка из Коми сторонилась других медвежат, сейчас Пужа большую часть времени проводит вместе сородичами.

– Чтобы Пужа быстрее набирала вес, мы старались её отдельно подкармливать. Постепенно она прибавляла в весе, но до сих пор весит меньше остальных медвежат и нормы для возраста, – отметили в Центре спасения медвежат-сирот.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что у Пужи прекрасная физическая подготовка – она ловко бегает и мастерски взбирается и слезает с деревьев.

Сейчас Пужа популярна, за ней наблюдает вся страна – как минимум, подписчики группы Центра спасения медвежат-сирот. Люди активно следят в соцсетях за жизнью нашей «Дюймовочки». Её даже окрестили «Маленькая медвежья принцесса».

А вот охотоведы считают, что людям беспокоиться за будущее медвежонка-сироты не стоит. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Глазки – пуговки, ушки домиком и очень красивый белый ажурный воротничок», «Пужа она реально Пужа! Милота зашкаливает», – пишут подписчики группы.

Инстинкт возьмёт своё

В конце марта в официальной группе в вк Правительства Коми жителей республики обрадовали – Пужа вернётся на малую родину.

«Уже этим летом, если медведица наберёт нужный вес и будет здорова, её перевезут обратно домой, – говорится в сообщении. – Её поселят в Национальном парке «Койгородский»

По словам представителей нацпарка, приятная новость стала для них сюрпризом.

– Наш парк работает первый год. Штат сотрудников набран, но специалистов, которые имели бы опыт адаптации диких животных к жизни в естественной среде, у нас пока нет, – рассказала ведущий специалист по экологическому просвещению Национального парка «Койгородский» Анна Душейко.

Она отметила, что пока переговоров с парком на эту тему никто не начинал. Поэтому специалист не исключила, что Пужа может обрести дом в другом заповедном месте республики.

А вот охотоведы считают, что людям беспокоиться за будущее медвежонка-сироты не стоит.

– Её (Пужу. – Ред.) хотя и в малом возрасте забрали из лесу, но родительница наверняка успела обучить малышку всему необходимому. А первостепенным для дикого зверя является поиск корма и умение сберечь себя от возможных опасностей, – уверен председатель правления Сосногорского общества охотников и рыболовов Александр Анискевич. – Сейчас снег сойдёт, корешки оголятся, так что голодать Пужа точно не будет. Не забывайте: звери живут инстинктами. Думаю, что природа возьмёт своё и Пужа хорошо вольётся в жизнь тайги.

А ещё был случай

Мама для полярной совы

Необычную находку обнаружили в минувшее воскресенье на игровой площадке детского сада в Усинске горожане. Рядом с качелями на снегу дремала... сова!

Белая сова забрела в садик. Фото: соцсети.

По всей видимости, полярная (белая) сова прилетела в город из тундры. Выкормить и поставить на крыло молодую птицу взялась волонтёр городского кошачьего приюта «Девять жизней» Елена Яковлева.

– У совы особенное пищеварение, её сейчас тяжело будет выходить. Но я очень постараюсь, – пообещала горожанка.

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