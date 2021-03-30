Лыжница из Коми Ольга Рочева заявила о завершении спортивной карьеры

Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово, признаётся Ольга Рочева. Фото минспорта Коми.

Мастер спорта России международного класса, член сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Ольга Рочева вместе с командой из Коми в эти дни выступает на чемпионате России в Тюмени.

В прошедших спринте и скиатлоне спортсменка не стартовала, а сегодня в гонке свободным стилем на 10 километров заняла 60 место среди женщин. После гонки 42-летняя участница Олимпиады 2006 года в Турине рассказала в интервью одному из сообществ, посвященному лыжным гонкам, что этот чемпионат России может стать последним в её карьере.

- Я люблю лыжи, они мне не надоели. И мне хотелось выступить в Тюмени, потому что пять лет назад выиграла здесь соревнования, и тогда легко бежалось. К сожалению, в этом году нет такой спортивной формы, чтобы выигрывать. Думаю, для меня это заключительный чемпионат России. Возможно, здесь что-то ещё пробегу. В целом, думаю, для меня этот год, завершающий карьеру. Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово. Лыжи всю жизнь со мной, и мои дети катаются на лыжах, вся семья спортивная. У нас семейные традиции. Я дала какой-то толчок детям, которые видят, что мама занимается, старается. Для них я как ориентир, как стимул к достижению результатов. Думаю, у детей всё получится, - заключила Ольга Рочева.

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